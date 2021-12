“Consiglieri Lega-Psd’Az difendono le poltrone, non la Sanità”

ALGHERO – “La Regione non costruisce ospedali, si affida all’azienda sanitaria regionale che inserisce i finanziamenti nel proprio piano triennale delle opere pubbliche. Ecco, nel piano approvato qualche giorno fa dal commissario ATS valido fino al 2024, di finanziamenti regionali per nuovo ospedale ad Alghero neanche l’ombra. Questi sono i fatti. Dispiace che consiglieri comunali algheresi, di Lega Salvini e (pseudo) PSd’Az, tra l’altro “esperti” chi in materia di costruzioni, chi in materie sanitarie chi parasanitarie, preferiscano mettere l’interesse di partito sopra quelli della città e difendere l’indifendibile e le poltrone ovattate dei loro beniamini. Ma la città di Alghero, il territorio circostante e tutte e tutti i cittadini che non si fanno certo prendere per i fondelli da nessuno di questi tre leghisti, sapranno reagire insieme alle forze politiche e sindacali democratiche per mettere all’angolo l’assessore Nieddu: il nuovo ospedale di Alghero deve essere inserito nel piano triennale delle opere pubbliche dell’ATS.

Basta parole, che siano gli atti a parlare”.

Mario Bruno

Valdo Di Nolfo

Gabriella Esposito

Pietro Sartore

Beniamino Pirisi

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras