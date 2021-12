Sanità, “dai Consiglieri di Sinistra solo falsità”

Alghero, 30 novembre 2021 – “I consiglieri comunali algheresi della sinistra non perdono mai occasione per diramare falsità e cattiva informazione”. Esprimono così il proprio disappunto i consiglieri del Gruppo Lega-Psd’Az in merito ad un comunicato diffuso dai consiglieri comunali di opposizione.

“Il terrorismo mediatico con il quale si denuncia la mancata programmazione per un nuovo ospedale algherese – proseguono i consiglieri della Lega e del Psd’Az- denota la palese malafede, nonché la scarsa conoscenza dei procedimenti amministrativi, da parte degli estensori delle fake news che vorrebbero mistificare la realtà delle cose”. “In primo luogo – sottolineano i consiglieri della Lega e del Psd’Az – ATS non svolge attività di programmazione di nuovi ospedali, ma si limita a garantirne l’efficacia. Le risorse, pari a 7,5 milioni di euro, che ATS sta mettendo a disposizione per l’unico ospedale di Alghero esistente sono in quantità decisamente superiori a quelle stanziate dalle precedenti amministrazioni”.

“Nel passato, quando era la sinistra ad amministrare Alghero, nessuno si è mai mosso per chiedere un così cospicuo intervento nelle strutture ospedaliere come invece si sta facendo adesso, quasi come se i consiglieri comunali della sinistra non volessero o non accettassero di buon grado finanziamenti per la manutenzione a ammodernamento del nosocomio fino alla costruzione del nuovo ospedale”.

“In merito al nuovo ospedale, verranno assolutamente mantenuti gli impegni presi da parte del Presidente Solinas, dell’assessore Nieddu e del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. La costruzione del nuovo ospedale è un atto di programmazione della Giunta regionale e non dell’ATS, e i consiglieri comunali della sinistra algherese prendono fischi per fiaschi”.

“Il forte impegno della Regione per la sanità algherese è sotto gli occhi di tutti. Le strutture sanitarie algheresi hanno ricevuto un forte innovamento tecnologico con la sostituzione di apparecchiature obsolete e vecchie di trent’anni. Non solo, quindi, lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza ma anche di adeguamento tecnologico come mai era stato fatto in precedenza”.

“Questi sono i fatti concreti con numeri alla mano – concludono i consiglieri della Lega e del Psd’Az – e alla sinistra lasciamo le parole. E le parole, come si sa, se le porta via il vento”.