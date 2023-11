Conoci nomina vice-sindaco Maria Grazia Salaris

ALGHERO – Era nell’aria da giorni. Oggi pomeriggio, durante la visita al mercato civico, dove ragazzi e ragazze dell’istituto d’arte di Alghero stanno realizzando l’atteso albero di Natele che sarà posizionato in piazza Porta Terra e illuminato durante la sera dell’Immacolata, il Sindaco Conoci, alla presenza dell’assessore Salaris e del vice-presidente della Fondazione Alghero, Carta, ha annunciato di aver deciso di assegnare la delega a vice-sindaco proprio alla Salaris. Tutt’ora assessore ai Servii Sociali e Politiche Sanitarie, è rappresentante della lista civica Noi con Alghero. La delega era precedentemente gestita dall’ex-assessore al Bilancio Giovanna Caria a cui, come il collegata Peru, entrambi di Forza Italia, è stata revocata la delega assessoriale e dunque anche quella di vice-sindaco. Le altre deleghe, per adesso, dovrebbero restare in capo al Primo Cittadino.