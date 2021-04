“Commissioni senza numero, è crisi nera. Conoci si dimetta”

ALGHERO – “Una crisi nera, nerissima. Crisi, oramai sotto gli occhi di tutta la città e che solo il primo cittadino continua, incredibilmente, a far finta di non vedere”. Così i consiglieri comunali di Centrosinistra e 5 Stelle riguardo la situazione politica della maggioranza.

“Dopo due consigli saltati prima della chiusura per mancanza del numero legale, oggi il disastro nelle commissioni prima e sesta, convocate per discutere i primi atti propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione. Due (2!) soli componenti presenti nella prima e due (2!) soli presenti nella sesta. In pratica una maggioranza in brandelli e l’ennesimo messaggio forte e chiaro inviato al sindaco, che a quanto pare, oltre a essere fermo e immobile, è pure piuttosto sordo”

“Siamo, veramente, stufi di questo spettacolo indecoroso e crediamo che anche la città lo sia. Un sindaco che in due anni si è distinto solo per l’assenza e che continua a non ascoltare neppure i richiami della sua stessa maggioranza. Ora risolva questa situazione se ne è capace oppure rassegni al più presto le dimissioni. Alghero non può continuare a restare paralizzata, tanto più in un momento così delicato. Sempre meglio un commissario presente di un sindaco assente”