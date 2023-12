“Commissione, Forza Italia si astiene: atti bocciati, non c’è maggioranza”

ALGHERO – “Oggi sesta commissione per iniziare a discutere di bilancio e maggioranza come al solito senza numeri (assente il componente di Fratelli d’Italia), ma soprattutto assente l’Amministrazione. Il sindaco Conoci, dopo aver ritirato le deleghe agli assessori di Forza Italia, non ha ancora nominato un delegato al bilancio, tenendo le deleghe per sé. La cosa ci interesserebbe relativamente, se il sindaco avesse la voglia e la capacità di svolgere il ruolo di assessore al bilancio. Oggi, invece, ha umiliato i commissari, risultando assente in commissione, mentre qualche giorno addietro in aula, in sede di illustrazione, aveva fatto una lettura a pappardella del Dup, umiliando l’aula e se stesso. In commissione intanto, visto il voto contrario dell’opposizione e l’astensione di Forza Italia, tutti i documenti collegati al bilancio, che erano in discussione oggi, hanno ricevuto voto contrario (solo i debiti fuori bilancio sono stati licenziati con voto favorevole). In pratica la maggioranza non esiste più, anche se Conoci fa finta di nulla e non trova la dignità per prenderne atto”.

Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune e PD