Commissione, ancora senza numeri. Cocco prenderà lo stipendio?

ALGHERO – “Neppure quando si riuniscono in forma congiunta le commissioni Sanità di Alghero, Ittiri, Thiesi e Ozieri, la maggioranza che dovrebbe sostenere Conoci è in grado di garantire il numero legale. Nemmeno quando si parla della grave situazione dei presidi ospedalieri del territorio e dello stato di crisi in cui versa la nostra Sanità, i consiglieri della destra mettono da parte i loro bisticci e i loro dispettucci.

Anche stavolta, dunque, per senso di responsabilità e vista l’importanza del tema, spetta all’opposizione garantire che i lavori si possano tenere.

Il Sindaco, davanti a questo spettacolo indecente, invece di prendere decisioni continua nella sua politica immobile e ripropone pagliacciate di assessori congelati che però restano in carica e percepiscono lo stipendio. A questo proposito sarebbe peraltro importante sapere se l’assessore Cocco ha veramente intenzione di percepire una retribuzione (aumento incluso…) senza avere dei compiti, cioè in pratica senza poter fare alcunché, mentre si consuma il braccio di ferro tra il Sindaco e il suo partito.

Sindaco che dal canto suo dovrebbe una volta per tutte risolvere con delle scelte (se ne è capace…) la crisi che da tempo immemore sta dilaniando la sua maggioranza e paralizzando l’azione amministrativa”.