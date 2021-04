Commissario 4 Corsie, mancata nomina è grave

ALGHERO – “La mancata nomina di un Commissario per la Quattro corsie Sassari-Alghero da parte del Governo è una grave mancanza nei riguardi del nord ovest della Sardegna.

Il governo Draghi si dimostra ancora una volta in triste continuità col governo Conte. Come Fratelli d’Italia, siamo rimasti coerentemente all’opposizione del Governo nazionale perché ritenevamo impossibile migliorare le cose con la sinistra pd-5S, ossia gli stessi che le avevano compromesse. I fatti ci stanno dando ragione.

Lunedì, per voce del Deputato sardo Salvatore Deidda, il nostro partito ha presentato un’interrogazione per chiedere la nomina di un commissario che sia espressione della Regione Sardegna, a partire dal Presidente Christian Solinas.

Nel recente passato Fratelli d’Italia ha presentato un atto ispettivo per proporre la nomina di commissari per delle opere, soprattutto stradali e/o infrastrutturali che necessitano una accelerazione, oltre certezza di fondi. Ogni volta si è ricordato che il decreto semplificazioni dispone che per l’esecuzione e l’accelerazione degli interventi infrastrutturali che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, a livello regionale o locale, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze, riducendo in modo considerevole i tempi.

La nostra comunità politica, tramite le proprie rappresentanze istituzionali, farà sentire alta la voce in Parlamento, per difendere gli interessi del territorio”.

Fratelli d’Italia Alghero