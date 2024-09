Commercio illegale, chiuso negozio in pieno centro ad Alghero

ALGHERO – Un fatto piuttosto particolare. Vedere chiuso, per commercio illegale, un negozio in pieno centro storico in una delle vie più trafficate di Alghero. Solitamente questo tipo di reato era più diffuso nella vendita ambulante, ma è evidente il “salto di qualità” nell’ambito dell’illegalità, anche locale e pure legata agli esercizi commerciali.

Nello specifico è in via Simon, nella zona pedonale, il negozio che è finito nel mirino della guardia di finanza per l’ipotesi di reato di commercio di prodotti contraffatti. La bottega, in una strada tra le più frequentate da residenti e turisti, vendeva articoli di noti e prestigiosi brands internazionali, da Adidas, a Gucci, passando per Louis Vuitton. Ma i prezzi al pubblico, particolarmente bassi, hanno finito per insospettire gli uomini del Comando provinciale della guardia di finanza che hanno sottoposto a sequestro un totale di oltre 500 articoli, tra borse, occhiali da sole e portachiavi. Il rappresentante legale della ditta individuale è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria e la merce contraffatta è stata posta sotto sequestro.

L’operazione rientra nell’ambito del controllo economico-finanziario del territorio eseguito quotidianamente dalla guardia di finanza e volto al contrasto di ogni forma di commercio illegale