“Aerei, la Todde ha fatto il funerale alla Continuità”

ROMA – “A esequie avvenute, perfino la sua maggioranza si accorge che la Presidente Todde ha fatto il funerale alla continuità territoriale aerea”. Così Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento nazionale insularità di Forza Italia, interviene sull’assegnazione delle rotte da e per la Sardegna. “Il quadro che emerge è totalmente al ribasso: meno voli, meno frequenze, durata ridotta del bando in nome di un ‘nuovo modello’, che ancora devono studiare. Insomma, hanno preso il timone della Sardegna ma non hanno idea della rotta da seguire perché non hanno un minimo di linea politica sulle grandi questioni che riguardano la nostra isola. Non entriamo nel merito dell’assegnazione ad una compagnia sulla quale si nutrono notevoli dubbi in ordine all’effettiva capacità di coprire il servizio in maniera efficiente, ma ovviamente sollecitiamo la Giunta affinché si assicuri che siano offerte tutte le garanzie idonee a evitare un’ulteriore compressione del diritto alla mobilità dei sardi. Nel frattempo, prendiamo atto con grave preoccupazione della distrazione della Presidente perfino sulla continuità territoriale ancora vigente: si taglia il volo pomeridiano Cagliari-Roma senza che dalla Giunta arrivi neppure un minimo cenno di disappunto. A pochi mesi dalle elezioni – ha concluso Cappellacci- la Presidente sembra aver già stracciato i suoi proclami elettorali”.