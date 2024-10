Comitato Sa Segada. assemblea partecipata per rinnovo presidente

ALGHERO – È stata un assemblea partecipata da numerosi e rappresentativi abitanti quella svoltasi lo scorso 8 ottobre nella sede del Comitato di Sa segada – Tanca Farrà. L’assemblea promossa dal comitato uscente, che si accinge al rinnovo, ha illustrato agli abitanti ciò che è stato fatto in questi 10 anni di attività. Ad aprire la riunione il Presidente uscente che ha salutato e ringraziato tutti gli intervenuti partendo proprio dalle attività svolte nel corso di questi anni per poi cedere la parola al vice presidente uscente che ha illustrato nel dettaglio tutto ciò che è stato svolto. Si è partiti 10 anni fa, senza una sede fissa, trasferendosi poi nell’ex sede in disuso del circolo sociale della borgata, riadattato dal comitato e reso vivibile; ceduto ormai da diversi anni alla parrocchia in quanto la chiesa è in attesa di interventi importanti di ristrutturazione e si trova chiusa. Vista la situazione venutasi a creare si è deciso di richiedere in comodato l’ex scuola elementare abbandonata e fattiscente che una volta assegnata è stata resa agibile dal comitato in quanto consegnata dall’ente proprietario in condizioni pessime a causa di varie occupazioni abusive che ne hanno compromesso l’utilizzo e solo dopo il lavoro infaticabile ed instancabile dei volontari si è riusciti a riportarlo ad un uso più funzionale ed idoneo agli scopi del comitato stesso. Inoltre in questi anni lo stesso Comitato è riuscito ad avere in comodato anche alcuni lotti di terreno che si trovavano abbandonati (vere e proprie discariche a cielo aperto),adiacenti all’ex scuola elementare nel mezzo della borgata, che il Comitato ha ripulito e sistemato ed oggi risultano essere oasi verdi, dei veri parchi a disposizione di tutti e tenuti in ordine quotidianamente dal comitato stesso. Tanti gli incontri svolti con l’amministrazione comunale e con molti enti pubblici su diversi temi di carattere sociale, ambientale e amministrativo, tante le richieste fatte a seguito delle segnalazioni da parte degli abitanti di zona, alcune evase ed altre ancora in attesa, molte le iniziative a cui il comitato ha partecipato dando il proprio contributo dimostrando vivacita, presenza e spirito di comunione. Tanto è stato fatto e tanto ancora c’è da fare per riportare le due borgate allo splendore degli anni 70 quando le borgate di Sa Segada e Tanca Farra’ erano un punto fermo nell’economia della città. Vedere quindi una corposa ed importante lista unitaria che è stata chiusa alla mezzanotte dell’8 ottobre u.s. la dice lunga sulla volontà di proseguire il lavoro fino ad oggi portato avanti dal comitato uscente. Infatti per il suo rinnovo, il Comitato si presenta agli abitanti del territorio con una lista unitaria di circa 40 persone che con determinazione e spirito di collaborazione sono intenzionati a proseguire nell’operato fino ad oggi svolto. Come comunicato durante l’assemblea dal Presidente uscente e condiviso da tutti, vista la grande disponibilità di persone componenti la lista ed essendo la stessa unitaria si è deciso che saranno automaticamente tutti nominati componenti del nuovo comitato. Lista che dovrà comunque essere confermata dal voto degli abitanti e portatori d’interesse della zona domenica 20 ottobre dalle ore 11 alle ore 17, così come deciso nell’ultima assemblea di fine mandato. Il risultato ottenuto da tali votazioni è importante in quanto sarà utile a determinare le indicazioni di nomina dei nuovi presidente e vice presidente. Infatti sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato, il nuovo comitato nella prima riunione dovrà ratificare l’elezione a presidente e a vice presidente dei due nominativi con maggior numero di preferenze.