Cocco di nuovo assessore, soddisfazione da Fdi

ALGHERO – “Il sindaco le aveva sospese in seguito al mancato numero legale in sede di consiglio comunale. Ieri la delegazione del partito, guidata dalla coordinatrice regionale Antonella Zedda, accompagnata dal coordinatore cittadino Marco Di Gangi, dai consiglieri comunali Monica Pulina e Giovanni Monti e dall’assessore Alessandro Cocco, ha incontrato il sindaco.

È stata esaminata la situazione politica e amministrativa algherese in un confronto schietto, sereno e costruttivo.

Dal sindaco è stata ribadita l’esigenza che tutta la maggioranza, nessuna forza politica esclusa, si concentri nella realizzazione degli obiettivi amministrativi in sintonia con gli impegni programmatici assunti con i cittadini.

Da parte di Fratelli d’Italia è stata confermata la determinazione nel voler continuare a dare il proprio apporto, con il lavoro sinergico del Partito, del gruppo consiliare e dell’assessore.

È stato chiarito che tra le assenze nell’ultimo Consiglio comunale, quale dei consiglieri di Fratelli d’Italia non erano riconducibili a tensioni politiche in seno alla maggioranza.

I prossimi due anni dovranno essere quelli in cui il centrodestra segnerà, col proprio lavoro, un profondo e definitivo cambio di passo per Alghero, portando a compimento i principali impegni. La ricca programmazione di iniziative ed eventi a chiara valenza turistica messa in campo quest’anno permetterà alla città di vivere un anno di robusta ripresa, per una Alghero più prospera, più dinamica e più sicura per imprese e famiglie. Per questi obiettivi Fratelli d’Italia c’è e ci sarà sempre”.

Marco Di Gangi, coordinatore cittadino Fratelli d’Italia