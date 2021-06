Civile Alghero, nuovo macchinario per Radiologia

ALGHERO – Un nuovo Telecomandato di diagnostica radiologica è stato installato e collaudato nell’ospedale Civile di Alghero. «Il macchinario è stato acquistato con una gara regionale – afferma Flavio Cadeddu, direttore della Struttura Complessa di Radiologia del presidio ospedaliero di Alghero – e sostituisce la precedente strumentazione, ormai obsoleta. La fase di collaudo si è conclusa nei giorni scorsi, con esito positivo, rendendo immediatamente operativo il Telecomandato».

Il nuovo apparecchio, digitale e polifunzionale, si somma al Telecomandato installato e collaudato nelle scorse settimane nell’ospedale Marino di Alghero e comporta un ulteriore e determinante miglioramento nella qualità delle prestazioni radiologiche, sia per quelle eseguite in elezione che per quelle in urgenza emergenza. Inoltre consente di eseguire tutte le indagini contrastografiche dell’apparato digerente. «Con i due nuovi Telecomandati – aggiunge il dott. Cadeddu – avremo una notevole riduzione nelle tempistiche di esecuzione delle prestazioni radiologiche e un netto miglioramento nella qualità delle immagini e nella riduzione della dose di radiazioni ionizzanti erogate al paziente grazie alla presenza di software innovativi e alle geometrie fisiche del macchinario». I due nuovi Telecomandati di diagnostica radiologica sono caratterizzati da un’ampia flessibilità applicativa. Una caratteristica, quest’ultima, che consente di eseguire un elevato numero di prestazioni.