Circonvallazione, lavori per nuova rotatoria all’ingresso di Alghero

ALGHERO – Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova Circonvallazione della città di Alghero. Concluso per intero il tracciato, gli interventi sono finalizzati all’ultimazione delle opere di contenimento stradale e si concentrano sui primi due tronconi con la realizzazione della sezione stradale, per la quale si utilizzerà una nuova tecnica che garantirà un’ottima tenuta, in considerazione delle particolari condizioni del terreno su cui poggerà l’asfalto. Ruspe in moto anche per la realizzazione della nuova rotatoria che prenderà il posto dell’incrocio semaforico tra le vie Vittorio Emanuele e Simon Mossa, nella zona del Carmine, all’ingresso della città. L’intervento rientra tra le opere infrastrutturali ricomprese per la realizzazione del ramo sud della nuova Circonvallazione che collegherà la zona alta fino all’intersezione con la Strada Provinciale per Villanova Monteleone e l’aggancio su Viale della Resistenza in direzione Bosa. I tempi di esecuzione sono fissati in circa tre mesi. Per l’intera durata dei lavori, considerata l’importanza dell’arteria stradale, i competenti uffici comunali garantiranno le migliori soluzioni alla circolazione veicolare di concerto con la Polizia Locale.