“Gigi Riva e Giornata del Ricordo, Giunta Conoci e Consiglio dimenticano: assurdo”

ALGHERO – “Alghero da città del ricordo, delle commemorazioni e delle cittadinanze

onorarie è diventata la città della “Dimenticanza ” e’ ancora fresco il

ricordo e forte il dispiacere per aver perso un grande sportivo , un

grande uomo, un sardo d’adozione che ha dato tanto non solo alla

Sardegna ma all’intera nazione l’immenso Gigi Riva a cui noi algheresi

qualche anno fa con orgoglio abbiamo consegnano la cittadinanza

onoraria, ma ciò non è bastato però all’attuale amministrazione per

formalizzare la presenza con I Gonfaloni della città al suo funerale una

grave mancanza , ma se sbagliare e umano perseverare e’ diabolico oggi

27 gennaio si ricorda ( con data Mondiale ) l’olocausto e la

persecuzione raziale di ogni genere, anche in questo caso

l’amministrazione algherese e il suo consiglio comunale si dimentica di

onorare è ricordare, nonostante anche in questo caso pochi anni fa

abbiamo su proposta del partito democratico votato all’unanimita

dell’intera aula consigliere la cittadinanza onoraria a “Liliana Segre”

proprio per ricordare e non dimenticare quegli anni bui di persecuzione

ad opere di nazisti e fascisti anche nel nostro paese, ma Alghero e la

sua amministrazione di destra troppo presa dalla campagna elettorale si

è scordata non solo di convocare per l’occasione il Consiglio Comunale

ma non si è degnata neanche di mettere giu una nota a riguardo.

Ci auguriamo a questo punto che questi mesi passino in fretta e a

giugno si dia una svolto a questa città che non merita certamente questi

attuali amministratori”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD