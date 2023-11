“Circonvallazione, lavori in netto ritardo: basta mistificazioni”

ALGHERO – “Mi ero ripromesso di non commentare in nessun modo il sovraluogo fatto

nei giorni scorsi dalla commissione lavori pubblici nel cantiere della

circonvallazione , ma rileggendo I commenti entusiastici del Sindaco e

di altri consiglieri comunali di maggioranza mi sembra doveroso fare

chiarezza sull’andamento dei lavori della strada.

Dall’ultimo sovraluogo di questa estate sono stati fatti pochissimo

passi avanti e il ” cronoprogramma previsto e sbandierato” e’ oramai

abbondantemente superato. L’innaugurazione prevista per il prossimo

maggio non verrà sicuramente rispettata in quanto I lavori sono in

evidente ritardo nonostante il tempo meteorologico abbia aiutato

l’impresa a svolgere il proprio lavoro, ma sono ben altri i problemi e

continuando di questo passo non basteranno altri due anni per finire la

strada altro che inizio primavera, a Maggio neanche una piccola parte

verrà inaugurata e l’inverno è alle porte e inevitabilmente i lavori

subiranno altre interruzioni, quindi aspettiamoci nei prossimi mesi

altre giustificazioni da parte dell’amministrazione e della Dirigenza

che segue i lavori magari comunicando date di collaudi non più

realistiche, sarebbe più serio dire le cose come stanno e cioè ” siamo

in forte ritardo serve altro tempo” credo che la citta e i suoi

abitanti capirebbero, quello che non si capisce e la mistificazione

della realtà su un intervento atteso da decenni da tutti, un po più di

serietà, sobrieta’ e prudenza sarebbe più consigliabile”.

Mimmo Pirisi, capogruppo PD