Calcio a 5, prima storica vittoria in serie B per la Futsal Alghero (in casa a Usini)

ALGHERO – Prima storica vittoria in Serie B per la Futsal Alghero. Sabato pomeriggio al palazzetto di Usini la squadra di mister Rino Monti ha battuto 7-4 il Castellamonte che tra le proprie fila poteva contare su uno dei giocatori più forti di calcio a 5, Adriano Foglia. Pallino del gioco in mano ai giallorossi che chiudono il primo tempo in vantaggio sul 3-1. Nella ripresa Idili e compagni arrotondano il risultato sino al 7-1, anche se nei minuti finali la formazione ospite riesce a rendere meno pesante il passivo. Idili, autore di una tripletta, Becca, doppietta, Molina e Marogna i marcatori del match. Da sottolineare che nel secondo tempo mister Monti ha dato spazio anche ai più giovani della formazione giallorossa.

A proposito di giovani, domenica l’Under 19 ieri si è presentata a Cagliari per affrontare il Sardinia Futsal che era però con soli 4 giocatori. Si è giocato di fatto solo il primo tempo, chiuso 8-1 dai ragazzi allenati da Valentino Neri, visto che poi per ulteriori due defezioni i cagliaritani non hanno potuto proseguire il match. Rimane il rammarico per la Futsal Alghero di non aver potuto giocare la partita intera, nonostante i grandi sacrifici che ogni weekend vengono fatti da giocatori, staff e dirigenti. Sempre per quanto riguarda il settore giovanile, da sottolineare la bella prova dell’Under 15 di Daniele Pica che in settimana ha affrontato alcuni dei ragazzi dell’Under 19 in amichevole.

Per quanto riguarda i prossimi impegni, la prima squadra tornerà in campo sabato prossimo, in trasferta, contro il Domus Bresso. L’Under 19 giocherà, invece, in casa contro il Monastir.