Cimitero: lavori di riqualificazione per 200mila euro

ALGHERO – Nuova serie di interventi per la riqualificazione e l’ammodernamento all’interno del Cimitero di Alghero. Via libera nei giorni scorsi dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Mario Conoci al progetto esecutivo per le opere di manutenzione straordinaria dei loculi esistenti: 200mila euro l’intervento previsto con fondi da bilancio comunale per l’annualità 2023. L’intervento, programmato dall’Amministrazione e seguito dal settore Opere pubbliche del comune, riguarderà la messa in sicurezza di alcune aree cimiteriali e la completa manutenzione di parte dei loculi, andando incontro così alle esigenze manifestate dagli utenti, così da rendere più decorose le aree oggetto di miglioria, migliorandone sensibilmente la fruibilità. Importante il lavoro portato avanti dagli uffici di concerto con la competente Commissione consiliare presieduta dal consigliere Christian Mulas, i cui commissari hanno potuto seguire da vicino, grazie anche ai recenti sopralluoghi effettuati, l’iter che porterà alla riqualificazione strutturale di tutti i loculi (D, E, F, L, G, M, I).