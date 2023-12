Regionali, Pais (Lega) “Avanti con Solinas, squadra che vince non si cambia”

ROMA – “Squadra che vince non si cambia. Serve continuità e proseguire nel percorso avviato in questi anni con il presidente Christian Solinas. E’ fondamentale per la nostra Isola procedere nel percorso delineato nella passata legislatura regionale. Quindi, avanti con Solinas e con la riconferma degli uscenti: la Sardegna merita altri cinque anni del suo impegno”. Lo dichiara il coordinatore della Lega in Sardegna, Michele Pais in merito al confronto in atto nel Centrodestra volto a identificare il miglior candidato per la presidenza della Regione rispetto alle elezioni previste per fine febbraio