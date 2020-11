Cicle Gaudí a l’Alguer, parte la rassegna

ALGHERO – Si da il via alla rassegna cinematografica di cinema in catalano del Cicle Gaudí a l’Alguer con il primo film in programmazione: Pau, la força d’un silenci di Manuel Huerga. Il primo appuntamento del Cicle Gaudí a l’Alguer sarà disponibile on line dal 27 (dalle ore 16) al 30 NOV https://onlinesardegna.umanitaria.it/

La visione è gratuita, basta solo una registrazione che è possibile effettuare già da ora. I film sono in lingua originale e sottotitolati in italiano.

Pau, la força d’un silenci di Manuel Huerga, un film che racconta un momento della vita del grande musicista Pau Casals, che a metà degli anni Quaranta si trova in esilio volontario a Prada de Conflent e ha deciso di non suonare più in pubblico fino alla caduta della dittatura franchista. Sarà un suo giovane allievo francese a provare a convincerlo a tornare sul palcoscenico, per un concerto che sia un omaggio alla libertà. Un’occasione imperdibile per ricordare uno dei più universali musicisti catalani della storia e anche un difensore instancabile della pace i diritti umani e la libertà.

Il Cicle Gaudí a l’Alguer ci viene raccontato dagli organizzatori in una intervista corale che puntualmente ripercorrerà le tappe degli eventi dal 27 Novembre al 21 Dicembre.Solo pochi minuti per entrare nel pieno di questa speciale rassegna cinematografica interamente on line.



Es dóna el tret de sortida al Cicle Gaudí a l’Alguer on line amb la primera pel·lícula en programació: Pau, la força d’un silenci de Manuel Huerga. La primera cita del Cicle Gaudí a l’Alguer estarà disponible en línia del 27 (a partir de les 16 h) al 30 de novembre https://onlinesardegna.umanitaria.it/

La visualització és gratuïta, tot el que necessiteu és un registre que es pot fer des d’ara mateix. Les pel·lícules estan en el seu idioma original i subtitulades en italià. Pau, la força d’un silenci de Manuel Huerga, una pel·lícula que explica un moment de la vida del gran músic Pau Casals, que a mitjans dels anys quaranta es troba exiliat voluntàriament a Prada de Conflent i ha decidit no tocar en públic més fins a la caiguda de la dictadura franquista. Serà un jove estudiant francès seu qui intentarà convèncer-lo de tornar als escenaris, per a un concert que sigui un homenatge a la llibertat. Una oportunitat ineludible per recordar un dels músics catalans més universals de la història i també un incansable defensor de la pau, els drets humans i la llibertat.

Els organitzadors expliquen el Cicle Gaudí a l’Alguer en una entrevista coral que recorrerà ràpidament els escenaris dels esdeveniments del 27 de novembre al 21 de desembre. Només uns minuts per arribar al cor d’aquest festival de cinema especial completament en línia.