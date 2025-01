“Ciao Marco, un grande tifoso ci ha lasciato”

ALGHERO – “Oggi la comunità di Alghero piange la perdita di Marco Tore, un uomo che per tanti di noi era molto più di un semplice tifoso. Marco, un personaggio stravagante e amato da tutti, era conosciuto con il nomignolo “Provolino”. Era una vera e propria bandiera, un pezzo di storia della nostra città. Con la sua simpatia contagiosa e la battuta sempre pronta, riusciva a far sorridere tutti, in ogni momento.

Marco incarnava l’amore per Alghero e per la sua squadra di calcio, ma anche una passione smisurata per il suo Milan, che non conosceva confini. La sua risata, il suo spirito, il suo calore umano resteranno per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Ciao Marco, grazie per tutto quello che ci hai dato. Non ti dimenticheremo mai”.

Christian Mulas

Nella foto di qualche anno fa Marco “Provolino” Tore al Mariotti tifare l’Alghero