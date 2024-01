Chiesa del Carmelo, al via gli attesi lavori di riqualificazione

ALGHERO – Finalmente, dopo anche diverse segnalazioni, dalla prossima settimana dovrebbero iniziare i lavori per la riqualificazione della Chiesa del Carmelo. Struttura che da tempo si trova in condizioni pessime pur trovandosi in un luogo tra i più frequentati della Riviera del Corallo oltre che ad essere una luogo di culto simbolo per il centro storico.

Si partirà col posizionamento dei ponteggi finalizzati a sistemare gli intonaci della facciata e mettere in sicurezza la copertura. Un intervento importante realizzato con fondi del Governo, Regione e Cei. Si spera anche si mette mano anche al piccolo slargo dove insiste una fontanella che l’estate, visto il gran caldo, è di rilevante utilità per residenti e turisti. Intanto anche la preziosa chiesa di San Michele, patrono di Alghero, ha finalmente rivisto nascere la sua facciata dopo anni che era “ingabbiata” da ponteggi e altro materiale.