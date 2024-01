Ancora problemi con la distribuzione dell’energia elettrica

ALGHERO – Dopo l’assenza di energia elettrica nella giornata lavorativa del 29 dicembre, con un avviso diffuso in città esclusivamente tramite l’affissione di locandine, come nel secolo scorso, che ha causato anche il blocco dei principali operatori telefonici, adesso continuano i problemi in Enel Distribuzione.

Questa volta sono i dipendenti che, come informa Unione Generale del Lavoro Chimici informa dello sciopero riguardo lo “straordinario dal 08/01/24 al 06/02/24 per tutto il personale di e-distribuzione S.p.a.- Unità Territoriale di Sassari-Nord Sardegna, a seguito dell’esito negativo della procedura di raffreddamento del 29.11.23 in sede prefettizia e nel successivo incontro in sede aziendale del 07.12.23 dove non sono pervenute soluzioni alle istanze rivendicate nella vertenza, sciopero di tutto il personale e-distribuzione S.p.a-Unità Territoriale di Sassari-Nord Sardegna della durata di 1 ora nel giorno 10/01/24.

“Lo sciopero interesserà tutto il personale di e-distribuzione S.p.a. con sede di Lavoro nelle sedi comprese nel perimetro Sardegna Nord, ovvero della provincia Sassari-Olbia che coincide similarmente nell’Unità Territoriale di Sassari. Sarà pertanto coinvolto, tutto il personale dei Blue Team compresi in questo territorio, l’Unità Tecnici, ma anche tutte le Unità a staff che nel Nord Sardegna hanno fisicamente sede di lavoro(Esercizio,Costruzioni,PLA,Verifiche, Commerciale Rete,ecc.. e/o in appoggio temporaneo)”.