Certificazione Catalano di Alghero, 15 e 16 settembre le prove

CAGLIARI – I prossimi 15 e 16 settembre, dalle 14:00 in poi si terranno nei locali della facoltà di Architettura di Alghero i test per ottenere il certificato di conoscenza dell’algherese. Così come per ogni altra lingua europea, l’algherese è posto allo stesso livello di certificazione secondo il quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), il sistema descrittivo riconosciuto internazionalmente per valutare le capacità linguistiche, ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della legge regionale 22/2018. Il Comune di Alghero, grazie alla proficua attività di relazione istituzionale nell’ambito della programmazione delle politiche linguistiche, assume un ruolo guida grazie ad un accordo con la Regione Sardegna – Assessorato alla Cultura – che ha autorizzato la stipula di un accordo con la Generalitat de Catalunya e con l’Università di Sassari per perseguire l’orientamento legislativo. Il Catalano di Alghero, che ha un suo standard linguistico di riferimento approvato dal 2003 e fatto proprio dalla Giunta comunale nel maggio 2021, arriva ad un traguardo storico che ripaga del lavoro svolto in tanti anni da parte della associazioni culturali che hanno lavorato incessantemente per il riconoscimento, a tutti i livelli, dell’algherese come lingua di minoranza.

“Una svolta importante e fondamentale per la nostra lingua, che premia gli sforzi fatti per promuovere iniziative congiunte con le Istituzioni – afferma il Sindaco Mario Conoci. “In particolare, si stanno evidenziando i risultati degli accordi che abbiamo siglato con la Generalitat de Catalunya nel giugno scorso che prevedono diverse azioni finalizzate a promuovere la cultura, lo sviluppo economico e il turismo”. Tra gli iscritti al test, numerosi insegnanti in servizio che si accingono ad ottenere il certificato per poter così accedere alle opportunità della legge regionale che destina cospicui finanziamenti per i progetti da attuare nelle classi. E inoltre, operatori degli sportelli linguistici, docenti in graduatoria, docenti esterni che operano nell’ambito dei progetti. La commissione tecnica di valutazione, su indicazione del Comune di Alghero, è composta dagli esperti Luca Scala, Pere Navarro e Cristiano Becciu.