Pulina al Centrosinistra: lasciateci lavorare

ALGHERO – “Fa piacere che i consiglieri comunali di opposizione si accodino alla richiesta fatta dalla sottoscritta nel corso dell’ultima seduta delle commissioni consiliari riunitesi congiuntamente per discutere del nuovo regolamento sull’imposta di soggiorno predisposto dai Servizi Finanziari e dello Sviluppo Economico del Comune.

In quella circostanza, infatti sottoposi agli assessori presenti e a tutti i commissari l’esigenza di procedere ad un doveroso confronto con i rappresentanti del comparto turistico – ricettivo prima di procedere all’approvazione del regolamento. Sono gli operatori della ricettività che infatti si fanno carico di incassare e riversare nelle casse comunali l’imposta pagata dagli ospiti delle strutture e sentirli preventivamente prima di adottare un atto così importante è il minimo che si debba fare.

In attesa che si possano riconvocare le tre commissioni consiliari coinvolte il nostro assessore al Turismo che, più degli altri, ha il dovere di rapportarsi agli operatori del settore, molto bene ha fatto a voler incontrare i rappresentanti del comparto che in un confronto schietto hanno evidenziato il loro punto di vista che, certamente, servirà come base della discussione in ambito istituzionale. È comunque incredibile che i consiglieri di minoranza credano di potersi sostituire agli assessori decidendo chi essi possano o non possano incontrare. Aspettino a farlo se e quando toccherà a loro amministrare la città”.

Monica Pulina Capogruppo di Fratelli d’Italia Presidente della Commissione Turismo