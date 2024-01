Conclave Centrodestra: passa Truzzu, ma c’è il voto contrario di Lega e Psd’Az

CAGLIARI – Un conclave infinito che fa seguito a settimane di discussioni per la scelta del candidato. Tempi lunghi che per denotano una discussione interna sempre positiva. Riunione fiume di oggi che dovrebbe essere giunta ad una sintesi. Il condizionale è d’obbligo visto che i partiti a maggioranza hanno votato per Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari, come candidato a Governatore della Sardegna, ma Lega e Psd’Az hanno votato contro. Una scelta di questi ultimi tutt’altro che da minimizzare. Non è chiaro cosa accadrà. Difficile che il Centrodestra di spacchi, più facile che, adesso, si attenda un pronunciamento dei vertici romani in particolare in casa del Carroccio. Difficile che si riapra la partita, ma non è detto.

Nel frattempo c’è da registrare la nota stampa della coordinatrice regionale di FDI Antonella Zedda. “Il tavolo della coalizione di centrodestra, civica, autonomista nella giornata odierna ha individuato, a larga maggioranza come proposta di candidatura alla carica di presidente della Regione quella del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu – si legge in una nota firmata dalla coordinatrice regionale di FdI -, che ha ricevuto il gradimento delle forze politiche che chiedono al primo partito della coalizione di assumere la responsabilità di indicare il prossimo candidato presidente. Il lavoro odierno del tavolo regionale, importante e decisivo ai fini della scelta definitiva, giungerà nelle prossime ore alla formalizzazione della candidatura alla carica di governatore su cui tutte le forze politiche nazionali e regionali del centro destra convergeranno, condividendo assieme impegno ed energie a beneficio dei sardi e della Sardegna”.