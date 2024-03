Centro residenziale anziani, messa col Vescovo e il Sindaco

ALGHERO – “Come tradizione, questa mattina ad Alghero si è celebrato il Precetto Pasquale in compagnia degli anziani ospiti del Centro Residenziale, con la messa celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, insieme agli operatori del centro e alle autorità civili e militari. Presente il sindaco Mario Conoci con l’assessore ai Servizi Sociali ed i colleghi della giunta. “Un incontro, in prossimità delle festività pasquali, sempre molto atteso per i nostri anziani, ai quali il Vescovo, non fa mai mancare vicinanza e attenzione” ha voluto sottolineare il sindaco che nell’occasione ha augurato a tutti gli ospiti ed agli operatori una buona Pasqua”, cosi dall’Amministrazione Conoci.