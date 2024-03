Alghero, sostituzione di 3 olmi nei Bastioni

ALGHERO – “Proseguono in tutta la città gli interventi per la cura e manutenzione delle alberate ed aree verdi ad opera del competente personale del servizio manutenzioni del Comune, prestando massimo rispetto all’ambiente ed ai contesti urbani. Interventi che nelle scorse settimane hanno riguardato le potature nella Piazza Sant’Erasmo, nel centro cittadino. Nell’occasione, si sono avviati i lavori di abbattimento del primo dei tre Olmi presenti sul Bastione, a causa delle oggettive condizioni di deterioramento di grossa parte delle piante. L’olmo in questione si presentava totalmente privo di ramificazioni su gran parte della chioma, disseccato a causa di una diffusa carie: tutte condizioni irreversibili di marcescenza facilmente riscontrabili visivamente e confermate in sezione una volta tagliate branche e tronco. Per evidenti ragioni di sicurezza, stessa sorte subiranno le restanti due piante, già oggetto di approfondita ed attenta ispezione. Le aiuole saranno successivamente interessate da nuove piantumazioni di specie arboree, così da contribuire a valorizzare il luogo”, cosi l’Amministrazione Conoci.