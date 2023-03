Centro Democratico: Rosa Maria Argiolas nel Consiglio Nazionale

CAGLIARI – “Rosa Maria Argiolas, Presidente del Consiglio Comunale di Elmas, entra nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico”. Lo comunica una nota dell’ufficio stampa nazionale del partito. “‌Argiolas, dopo gli studi da Perito Agrario e un’attività lavorativa in campo florovivaistico con esperienze all’estero, Stati Uniti e Olanda, rientrata in Italia consegue prima il diploma e poi la laurea in infermieristica dando inizio al suo percorso professionale in Pronto Soccorso. Dopo dieci anni in “prima linea” e due master diventa docente di corsi di Rianimazione cardio-polmonare, affiancando la docenza all’attività sanitaria. Dal 1999 Argiolas è Infermiera volontaria della Croce Rossa Argiolas, operando in Cisgiordania e in Sierra Leone durante l’epidemia di ebola. L’esperienza maturata sul campo, la sensibilità acquisita sui temi socio sanitari e la volontà di dare sostegno dentro le istituzioni alle donne e alla lotta alla violenza di genere l’avvicinano al mondo della politica. Nel 2021 si candida, viene eletta consigliere comunale a Elmas e nominata Presidente del Consiglio Comunale”.

“L’entrata di Rosa Maria in Consiglio Nazionale – spiega Margherita Rebuffoni segretaria Nazionale di CD – è l’approdo naturale e il giusto riconoscimento del suo impegno politico e amministrativo unito al grande bagaglio di esperienza e competenza sempre a supporto dei più deboli e della salute delle persone. A Rosa Maria vanno le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il meritato incarico” conclude la nota.