Centro Anziani, Opposizione a Musu: “convocazione irregolare”

ALGHERO – “Apprendiamo, favorevolmente, che il Presidente della IV commissione ha ascoltato la richiesta dei gruppi di minoranza e dell’UDC convocando la commissione sulla situazione del centro residenziale anziani. Suggeriamo, però, allo stesso presidente di seguire pedissequamente le indicazioni regolamentari al fine di non rendere vani e invalidi i lavori della commissione stessa.

Si rammenta, infatti, che l’art. 2 comma 2 del regolamento di funzionamento delle commissioni consiliari dispone che i lavori della commissione possono svolgersi in sedi differenti dalla casa comunale su delibera della Commissione, delibera che, evidentemente, non c’è stata”.

Futuro Comune, Per Alghero, Sinistra in comune e PD