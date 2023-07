“4 Corsie, opera ferma da anni, ora avanti tutta”

ALGHERO – “Rispettato il cronoprogramma che avevamo concordato in prefettura che

prevedeva, entro questa fase, l’adeguamento del progetto esecutivo ed

il contemporaneo reperimento delle risorse con l’aggiornamento del

quadro economico. A settembre si passerà alla pubblicazione con

evidenza europea del bando per l’esecuzione dell’opera, che potrà

essere aggiudicata nel mese di marzo 2024, con Anas che prevede

l’avvio lavori già nel mese di maggio. È un primo importante

risultato, frutto del lavoro del territorio e della volontà di tutti

di portare a compimento un’opera che è prioritaria anche nell’agenda

regionale, come dimostra il rapido via libera sottoscritto dal

Presidente Solinas. Con la realizzazione dell’ultimo lotto della

Sassari-Alghero, della bretella per l’aeroporto e del tratto a nord

della circonvallazione, sarà migliorata la viabilità della regione e

cambierà il volto della città, rendendola più vivibile per residenti e

turisti. Un orgoglio per noi aver voluto caparbiamente quest’opera,

ferma da troppi anni, insieme a tutto il territorio e vederla avanzare

come da programma”. Lo dichiara il sindaco di Alghero, Mario Conoci,

che ringrazia il Presidente della Regione per l’impulso impresso

all’opera, l’Anas di Sassari e il Ministero. L’attenzione sarà

naturalmente massima anche nel seguire le prossime tappe sino alla

completa realizzazione.