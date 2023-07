Centro Anziani al Green Hotel, “Troppi disagi, vogliamo sapere cosa succede”

ALGHERO – “Passano gli anni ma i tormenti degli ospiti di “Casa serena” trasferiti

di imperio da Fertilia all’ex struttura alberghiera vicino al dismesso

centro anziani di Calabona non trovano pace nonostante le mirabolanti

promesse dell’amministrazione Conoci che aveva garantito una

sistemazione più idonea ai nostri anziani, il risultato è che a quasi

due anni dal trasferimento poco o nulla è stato fatto. Spazi comuni

quasi assenti, zone chiuse per inagibilità, aria condizionata a corrente

alternata, nessun punto idoneo per attività e personale in forte disagio

per le condizioni lavorative attuali. Con un investimento notevolmente

inferiore inferiore si sarebbe potuta momentaneamente adeguare la

struttura di Fertilia e nel frattempo costruire un nuovo CRA moderno e

funzionale, per il quale l’Amministrazione Bruno aveva già reperito le

risorse. L’Amministrazione Conoci però ha preferito investire soldi

pubblici per acquistare una struttura privata.

Oggi apprendiamo dagli organi di stampa il disagio e la situazione non

più sostenibile di chi dovrebbe avere tranquillità e serenità almeno

nell’ultima parte della propria esistenza, crediamo sia importante a

questo punto conoscere nei minimi dettagli la situazione del nostro

centro anziani, il perchè di tale disagio e quando a questo punto

verranno risolti definitivamente problemi della struttura,

interrogheremo il sindaco e l’assessore competente ai servizi sociali e

chiederemo una commissione sanità e servizi sociali con la

partecipazione di tutte le parti in causa, comune , dirigenti,

cooperativa e proprietà provvisoria dello stabile per un confronto tra

le parti in causa affinché i disagi patiti dagli anziani in questi

ultimi anni non si ripetano”.

Mimmo Pirisi, Pietro sartore, Mario bruno, Gabriella esposito

Raimondo Cacciotto, ornella piras, Valdo Dinolfo, Alivesi Maria Antonietta, Di Maio Giuseppina.