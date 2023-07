Centro Anziani al Green, “Situazione assurda, risolvere subito i problemi”

ALGHERO – “Impianto di climatizzazione fuori uso nella casa di riposo del Green Hotel, proprio in questi giorni di grande calura e di temperature sopra i 40 gradi. La denuncia sollevata in questi giorni viene ripresa dal presidente della commissione consiliare alla sanità Christian Mulas. Il gran caldo di questi giorni porta sofferenza a tutti, ma soprattutto ai più vulnerabili, tra cui gli anziani ospiti del centro residenziale del Green Hotel, appunto, che soffrono di diverse patologie e che non possono sopportare questa situazione. L’edificio del Green Hotel era stato oggetto di un importante investimento da parte dell’Amministrazione Comunale, che lo scorso anno ha acquistati due corpi di fabbrica al costo di circa 2milioni e 800mila euro. A questa spesa si è aggiunta una importante spendita di risorse pubbliche per l’intervento di riqualificazione resosi necessario dal momento che gli spazi erano stati costruiti ai fini ricettivi alberghieri. Ma non è bastato, evidentemente, visto il dramma che stanno vivendo i nostri poveri anziani della casa di riposo, costretti a vivere in difficoltà a causa del malfunzionamento del sistema di climatizzazione. La segnalazione sulle condizioni inadeguate del sistema arriva da chi quotidianamente è presente per ragioni professionali e soprattutto da alcuni famigliari che si presentano per fare visita ai propri cari. Un problema che ci preoccupa tanto, visto che all’interno della struttura ci sono molti ospiti non autosufficienti. Dal comune arrivano rassicurazioni , ma alcune dichiarazioni dei parenti degli ospiti della struttura sono differenti. Una situazione assurda che si sarebbe dovuta risolvere subito, invece il problema va avanti da mesi. E dire che il trasferimento degli anziani, promesso e attuato per evitare loro le difficili situazioni vissute all’ex Ostello di Fertilia, ci è stato presentato come risolutore, come il cambiamento dalla notte al giorno per le condizioni di vivibilità degli ospiti. Invece i problemi permangono, e la vicenda porta alla luce la questione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Non ci possono essere giustificazioni, né economiche né tantomeno burocratiche. La sostanza è che tale situazione deve essere urgentemente risolta”.

Il presidente della commissione consiliare alla sanità

Christian Mulas.