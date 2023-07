Celebrazioni de “Il Piccolo Principe”, annullo speciale filatelico ad Alghero

ALGHERO – Annullo filatelico speciale dedicato all’80esimo anniversario de “Il Piccolo Principe”. Lunedì 31 luglio gazebo in Largo San Francesco ad Alghero. Continuano, da parte del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, gli appuntamenti per celebrare l’80esimo anniversario de “Il Piccolo Principe”. Appuntamenti che vedono come capofila il museo M.A.S.E ubicato nella Torre Nuova nella Baia delle Ninfe. Uno spazio espositivo che negli anni è sempre più cresciuto, grazie anche all’impegno del direttore artistico Massimiliano Fois, con anche la recente implementazione della collezione esposta, in capo alla moglie di Saint-Exupéry, divenendo un importante riferimento per l’offerta culturale del territorio. E lunedì, con un gazebo che sarà installato in largo San Francesco ad Alghero, dalle ore 16.30 alle 20.30, verrà allestito un ufficio temporaneo di Poste Italiane che provvederà all’annullo speciale su cartoline realizzate da artisti locali (Andrea Cocco, Mauro Morittu, Sara Pusci, Antonello Lutzoni) raffiguranti “Il Piccolo Principe” ed Antoine de Saint-Exupéry:

“Proseguono le celebrazioni per “Il Piccolo Principe” e il suo autore Antoine de Saint-Exupéry con al centro la presenza ad Alghero del museo M.A.S.E che rappresenta un importante attrattore culturale per il Parco di Porto Conte e in generale per l’intero territorio isolano”, commentano il Presidente Tilloca e il direttore artistico Massimiliano Fois.