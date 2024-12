Ceas Lago di Baratz propone il laboratorio “Animali notturni del lago”

SASSARI – Nell’ambito della manifestazione Sostenibilità in Autunno 2024, rassegna ideata dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, il Ceas Lago Baratz propone il laboratorio creativo ‘Animali notturni del lago’ che si svolgerà sabato 14 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 nei locali del Ceas Lago Baratz.

L’incontro, offerto gratuitamente alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, sarà dedicato agli animali del lago che al calar della notte escono dai loro rifugi alla ricerca di cibo: pipistrelli, gufi, barbagianni, civette e rane. I partecipanti, con l’aiuto delle educatrici del centro, daranno vita alla creazione di questi piccoli animali utilizzando carta, cartone, colla, forbici, matite colorate e pennarelli e al termine del laboratorio potranno portare con sé i loro lavori; ogni manufatto potrà essere personalizzato dando libero spazio alla fantasia e alla creatività di ciascun bambino.

Il laboratorio, destinato ai bambini dai 5 anni in su, sarà diretto da Paola Delogu, Ilaria Cossu e Alida Manca e si svolgerà nei locali del Ceas Lago Baratz in via dei Fenicotteri, 25 località Baratz.

Per motivi organizzativi si richiede l’iscrizione al numero 079533097, dalle 9 alle 12:30, o via mail all’indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it indicando i nomi dei partecipanti e l’età dei bambini.