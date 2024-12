“Continuerò sempre a segnalare i problemi e portare le istanze dei cittadini, mentre 2 Cda e 1 assessore chi li rappresenta?”

ALGHERO – “In merito alla nota firmata dalle tre gentili signore di Orizzonte comune di Alghero che con la passione di chi si dedica a cause nobili hanno sollevato preoccupazioni sulla manutenzione del mercato del primo pescato, desidero, con il massimo rispetto, chiarire che la responsabilità riguardo alla struttura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mercato è, come ben noto, di competenza esclusiva dell’amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la mia posizione all’interno della maggioranza, voglio rassicurare le signore preoccupate: non ho mai dichiarato l’intenzione di uscire dalla maggioranza. Il compito di un consigliere comunale è quello di segnalare e ascoltare le istanze dei cittadini, come ho sempre fatto. Inoltre, le problematiche legate alla salute pubblica non hanno colore politico e vanno affrontate con senso di responsabilità e senza divisioni ideologiche.

Mi permetto inoltre di suggerire alle signore di considerare il fatto che senza i miei voti e quelli del mio gruppo di candidati, il partito di cui si dichiarano rappresentanti non avrebbe avuto alcuna rappresentanza in consiglio comunale. A questo proposito, mi viene da porre una domanda: se io non faccio parte della maggioranza, come loro sostengono, a chi spetterebbero le tre nomine nell’amministrazione Cacciotto, ovvero i due CDA (Parco e Alghero In House) e l’assessorato all’Ambiente in Giunta?

Non mi sono mai lasciato intimidire in passato, figurarsi ora, riguardo le mie scelte politiche e personali. Pertanto, vorrei che tutti, e in particolare chi continua a sentirsi offeso o preso di mira dai miei interventi, prendessero atto del fatto che io continuerò a rispondere alle esigenze degli algheresi, senza nascondermi o sfuggire alle mie responsabilità verso coloro che con il loro voto hanno deciso di eleggermi. A chi si sentisse ancora turbato, consiglio un buon analgesico”.

Christian Mulas, presidente Commissione Ambiente e Sanità