Cause usucapione Maria Pia, vicenda da definire: “Allineare quadro legale con quello reale”

ALGHERO – Lo stato delle cause di usucapione nei terreni di Maria Pia, le azioni intraprese e da intraprendere. È il tema affrontato oggi dalla VI Commissione consiliare Presieduta dal Consigliere Pietro Sartore alla presenza dell’Assessore al Demanio, Enrico Daga, dei funzionari dell’Avvocatura comunale e del servizio demanio del Comune di Alghero.

Il dossier è stato esaminato al fine di mettere a conoscenza i commissari sulla consistenza dei vari procedimenti in corso e di quelli conclusi. “Si è trattato di una presa d’atto dello stato attuale delle pratiche, anche in virtù del fatto che il tema viene affrontato dall’organismo consiliare per la prima volta dopo diversi anni, permettendo ai commissari di essere edotti sullo stato dei fatti” spiega il Presidente Sartore. “Quello che emerge – ha aggiunto Sartore – è che grazie all’importante lavoro svolto in questi anni dall’Avvocatura Comunale numerose cause, che anni addietro sembravano, irrimediabilmente, compromesse, hanno, invece, visto prevalere il Comune di Alghero”

Il quadro, dettagliato ed esaustivo, emerso durante i lavori della commissione, grazie ai documenti riassuntivi e alla planimetria forniti, ha, proprio, dato valore al lavoro svolto in questi anni dall’Avvocatura Comunale che ha interagito con profitto con gli uffici del Servizio Demanio, fornendo una visione d’insieme che rappresenta una base chiara e definita sulla quale fare oggi le necessarie valutazioni.

Gli interventi dei commissari hanno, inoltre, posto l’accento sull’importanza di allineare (adesso che il quadro è chiaro) la situazione legale con quella reale, grazie al lavoro di controllo della polizia municipale.

Alla conclusione dei lavori di una commissione oltremodo proficua, il presidente ha voluto ringraziare, oltre all’avvocatura e agli uffici per il lavoro svolto negli anni e per l’odierna esposizione ai commissari, anche il consigliere Salvatore che aveva proposto che il tema fosse oggi portato all’attenzione dei commissari.