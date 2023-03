“Case popolari in condizioni pessime, ennesimo appello ad Area” |video denuncia

ALGHERO – “A nulla sono valsi gli impegni profusi per intervenire nel complesso immobiliare di edilizia popolare di Via Matteotti – Via De Gasperi. Mentre aumentano i gravi rischi per l’incolumità delle famiglie, preoccupate per lo stato fatiscente delle loro residenze, cade definitivamente l’illusione di un intervento finanziario da 1,8 milioni che Area promise formalmente a Gennaio. La retromarcia fa il pari con l’assenza di un altro intervento prospettato dall’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, 640 mila euro, per il piano di ammodernamento delle case popolari che da oltre 17 anni attendono le opere di manutenzione e di messa in sicurezza degli stabili”

“A nulla sono valsi gli impegni, i sopralluoghi, le prese d’atto di una situazione drammatica, ormai insostenibile – afferma il Consigliere comunale e capogruppo dell’Udc Christian Mulas – siamo ormai arrivati ad una situazione estrema, con il rischio di sgombero degli appartamenti che si fa sempre più reale”. Paratie di balconi in cemento lesionate in maniera inesorabile, con conseguente rischio di caduta dei blocchi di cemento armato; coperture ondulate in ferro dei terrazzi pericolanti; forti infiltrazione d’acqua dai terrazzi; isolamento a cappotto eseguito circa 17anni fa danneggiato dall’acqua, con grave infiltrazione di umidità e di muffa. Lo stato di degrado, il distacco di intonaco, le infiltrazioni: tutto questo crea un grande disagio alle famiglie che ci abitano : situazioni già plurisegnalate e oggetto di interrogazioni fatte dal Consigliere Udc, presidente della Commissione Ambiente e Sanità del Consiglio Comunale di Alghero. La prima, del Febbraio 2021, e la seconda, del marzo 2022, entrambe incentrate sulla situazione vergognosa, al limite della vivibilità, in cui versano le case popolari AREA comprese tra via Matteotti e via De Gasperi. “Allarmi lanciati nel vuoto assoluto con interventi dei vigili del fuoco che segnalavano all’Area di un intervento di messa in sicurezza – denuncia per l’ennesima volta Christian Mulas – una situazione non più sostenibile e aggravata dal fatto che gli alloggi sono abitati da tanti nuclei familiari in cui ci sono anche anziani e disabili con patologie gravi. Non è possibile attendere oltre – insiste – AREA deve intervenire, senza attendere nemmeno un giorno di più: le famiglie sono stanche delle prese in giro, stremate dalle promesse disattese”.

Christian Mulas, capogruppo consiliare Udc e presidente commissione ambiente e sanità