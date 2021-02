Carta nuovo presidente dello Yacht Club Alghero

ALGHERO – Pier Paolo Carta è il nuovo presidente dello Yacht Club Alghero. Questo ciò che hanno decretato le elezioni, svoltesi nella sede del Porto, sabato 13 febbraio. Un’ alta affluenza di soci votanti, ben l’86%, si sono recati nella sede del Porto per eleggere Presidente e nuovo Direttivo. Dunque, oltre a Pier Paolo Carta Presidente, riconferme nel Direttivo per Daniele Alicicco, Emanuele Scuncia e Roberto Trova. Nuovi eletti Antonio Macciotta, Andrea Russo e Paolo Emilio Zoagli.

“Sono onorato per essere stato eletto a dirigere questo Yacht Club, realtà straordinaria per la mia città, Alghero, ma conosciuta anche a livello regionale e nazionale. Sarò affiancato da un direttivo giovane e competente con il quale lavorerò al massimo per l’ottenimento dei migliori risultati sia in mare che sulla terra ferma”. Non nasconde la sua contentezza Pier paolo Carta, 9 anni all’interno del direttivo con un ruolo attivo di vicepresidente e con deleghe alla Marina, genitore inoltre di un ragazzo che ha fatto parte, per diversi anni, delle squadra agonistica dello stesso club.

“Cominceremo da subito a lavorare – ha proseguito il neo presidente – già venerdì ci incontreremo per la prima volta con il nuovo direttivo per la distribuzione delle deleghe. Ringraziamo il Presidente uscente Aldo Maciotta e il suo Direttivo per l’ottimo lavoro svolto durante il suo mandato, augurandoci di seguire e migliorare la strada già intrapresarispetto la Vela, la Pesca e la Marineria. Grande attenzione anche per la Casa dello Yacht Club Alghero con un progetto approvato per la costruzione di una nuova sede in attesa di autorizzazioni demaniali”.