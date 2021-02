“Stop ad ambizioni personali, lavoriamo per Alghero”

ALGHERO – “I problemi che in questi giorni stanno caratterizzando lo scenario politico locale sono ormai diventati un rischio ricco di criticità che vanno dissipate con urgenza, onde evitare una crisi senza ritorno. La città cerca esclusivamente certezze sulle quali fondare i passi prossimi da compiere per l’uscita dal tunnel infinito, nel quale ci ritroviamo in stallo. Pertanto il nostro partito si sta adoperando per portare un contributo fattivo che auspica soluzioni immediate”. Cosi il coordinatore cittadino della Lega Alghero Monica Chessa riguardo le fibrillazioni politiche di queste settimane.

“Si è infatti svolta da remoto, in ossequio ai protocolli dettati dall’emergenza sanitaria, la riunione del coordinamento a cui hanno partecipato anche il coordinatore provinciale Lorenzoni ed il responsabile dell’organizzazione Cubeddu, al fine di analizzare tutti insieme le ragioni della crisi che in questi ultimi mesi sta attraversando la maggioranza ed avere anche una lettura obiettiva e terza della situazione. La Lega ha come fine primario quello di stare tra la gente per ascoltare le loro concrete necessità e, nonostante il momento, la Lega Alghero nelle figure dei propri referenti ha continuato per quanto possibile questo percorso ascoltando i cittadini per capire le necessità contingenti e tentare per quanto possibile di trovare soluzioni compatibili”.

“Esortiamo la maggioranza dissidente a essere responsabile senza remore, con spirito propositivo e collaborativo in questo momento particolare. Cavalcare l’onda del caos rendendosi protagonisti di un gioco forza che indebolisce la figura del Sindaco e della propria Giunta, al solo fine di soddisfare le proprie ambizioni personali, con la spavalda presunzione di essere i “veri eroi” capaci di risolvere gli annosi problemi della nostra città posti in risalto dalla pandemia non può giovare alla nostra Alghero. Questa città merita molto di più che affanni pretestuosi”.

“Pertanto, la Lega Alghero continua ad essere presente per rafforzare il sostegno a Mario Conoci e chiede una partecipazione coscienziosa al pari di quella richiesta ai partiti nazionali. Reclamiamo un’azione di responsabilità in modo da placare questo marasma e dare certezze e soluzioni al cittadino algherese, così come promesso in campagna elettorale nel rispetto del mandato conferitoci dagli elettori”.