Finanziaria regionale, prime risposte ai sardi

CAGLIARI – “L’approvazione dei documenti finanziari da parte del Consiglio regionale è la dimostrazione che il Consiglio intero, nella legittima differenziazione politica, ha scelto di dare risposte immediate ai sardi messi in ginocchio anche dalla pandemia”. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais è soddisfatto per il via libera dato dall’Aula alla Manovra: “Si tratta di un provvedimento snello che sblocca la spesa dando risorse agli enti locali, alla sanità e alla continuità territoriale”. Archiviata la Manovra all’esame dell’Aula arriva il Recovery Fund, lo strumento europeo per la ripresa: “Sono certo che anche in questo caso il Consiglio regionale darà il suo importante contributo nella definizione dei programmi da mandare in Europa e cogliere così questa opportunità importante per la Sardegna ”.