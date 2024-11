Capodanno diffuso con ospite internazionale a Cagliari: c’è Stewart Copeland (ex-The Police)

CAGLIARI – In occasione della notte di San Silvestro, l’atteso concerto di Stewart Copeland, fondatore e batterista della storica band The Police, illuminerà piazza Yenne, proposta come star dell’evento. “La rassegna di fine 2024 e inizio 2025 si svolgerà in 4 piazze della città: Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Santa Croce”, per un totale di 3 giorni di festeggiamenti che inizieranno il 30 dicembre.

Nella cornice della sala del Retablo di Palazzo Bacaredda, l’annuncio è stato ufficialmente dato stamani dall’assessora alla Cultura, spettacolo e turismo, Maria Francesca Chiappe. Mentre Copeland sarà l’unico nome di richiamo a livello internazionale, ci sarà un’ampia vetrina per altri artisti che avranno l’opportunità di esibirsi e regalare emozioni al pubblico locale, visitatori e turisti di tutte le età.

Cagliari si prepara dunque ad accogliere una figura iconica della musica mondiale come Stewart Copeland, che “si esibirà il piazza Yenne con una orchestra di ventotto elementi il 31 dicembre”, ha spiegato l’esponente l’assessora Chiappe. “Il format di tutte le tre serate, di tutte le quattro piazze è lo stesso: si parte alle 21 con una musica diffusa, alle 22.30 concerto live, alle 23.55 il countdown e il brindisi, a mezzanotte e un quarto la chiusura del concerto live, a mezzanotte e venti minuti dj set e alla 1.30 la chiusura dei festeggiamenti”.

I dettagli del programma degli appuntamenti di fine 2024 e Capodanno 2025 a Cagliari sono stati illustrati da Davide Catinari, della società Vox Day che si è aggiudicata la gara per l’organizzazione degli eventi.

Martedì 31 dicembre:

piazza Yenne – musica diffusa (alle 21), concerto live Stewart Copeland & Band che suonano i Police (alle 22.30) e DJ Set (alle 0.20) a cura di Bettosun

piazza Santa Croce – musica diffusa (alle 21), concerto live Smash Hits! (alle 22.30) e DJ Set (alle 0.20) a cura di Zimbra

piazza San Giacomo – musica diffusa (alle 21), concerto live Mr fantasy (alle 22.30) e DJ Set (alle 0.20) a cura di Michele Sun

piazza Garibaldi – musica diffusa (alle 21), concerto live The Highwayman Band e DJ Set (alle 0.20) a cura di Carlo Leone

Ma già lunedì 30 dicembre Nonis Swing Quartet animerà la piazza Garibaldi a partire dalle 18 e 30. Mentre mercoledì 1 gennaio 2025, sempre in piazza Garibaldi spettacolo di burattini Anima e cuore.

Il fine 2024 e l’inizio 2025 cagliaritano sarà all’insegna della musica e della cultura. “Con 375mila euro, lordi, 50% dei quali cofinanziari dalla regione Sardegna”, ha puntualizzato l’assessora Chiappe, l’obiettivo è dunque quello di coinvolgere tanto le cittadine e i cittadini, quanto i visitatori e i turisti, in un’atmosfera festosa e di condivisione.

All’incontro con i giornalisti di questa mattina di giovedì 21 novembre 2024 a Palazzo Bacaredda anche Marco Zedda, dirigente dell’Assessorato comunale Cultura e spettacoLo.