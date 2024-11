Assessore Selva: “Iniziata la pulizia dei canali”

ALGHERO – Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di pulizia degli alvei dei fiumi e dei canali nel territorio di competenza del Comune di Alghero. L’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza comunale” comporta una somma complessiva circa 150 mila euro. A seguito del sopralluogo effettuato con la ditta incaricata degli interventi, l’Assessorato all’Ambiente guidato dall’Assessore Rainero Selva ha dato corso alla procedura che interessa circa 11 km di corsi d’acqua. I corsi naturali e artificiali sono il Rio Calvia – Rio Carrabuffas – Rio Valverde – Rio Calabona – Canale Sant’Efis. In totale poco più di 11 km. Attualmente i mezzi stanno operando dal Rio Calvia fino a Valverde. Il progetto per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti nei corsi d’acqua di competenza comunale comprende interventi di taglio selettivo della vegetazione, in modo da ridurre la pericolosità idraulica e da garantire quegli effetti benefici non solo eco-ambientali, ma anche di protezione e consolidamento di sponda.