“Capodanni, proliferazione, costi alle stelle e zero voli: Turismo senza bussola”

Alghero, 07 dicembre 2024 -Il Capodanno sardo parte col piede sbagliato-. Marco Tedde interviene ancora sul Capodanno di Sardegna che quest’anno presta il fianco a pesanti critiche. “A parte la sperequazione a favore di Castelsardo che prende in proporzione molte più risorse di Alghero nonostante abbia solo 5.800 abitanti, contrabbandando l’esistenza di una piazza che conterrebbe e più di 10 mila spettatori, ciò che veramente preoccupa è il fatto che i buoni propositi della Giunta Todde sulla promozione degli eventi si sono completamente dissolti -attacca l’esponente politico azzurro-. La delibera della Giunta Todde dello scorso settembre prevedeva che i Comuni beneficiari dei finanziamenti avrebbero dovuto comunicare programma ed artista entro il 30 novembre per consentire all’Assessorato al turismo la “promozione unitaria del capodanno in Sardegna”. E il 13 novembre l’Assessore Cuccureddu dichiarava alla stampa che l’assessorato avrebbe affiancato la promozione dei comuni con “una campagna promozionale su canali nazionali…per far percepire la Sardegna come una destinazione attraente e vivace in tutte le stagioni” per spingere le persone a viaggiare”.

“Ebbene, purtroppo non abbiamo traccia della grande campagna promozionale fatta dalla Regione sui canali nazionali. Questa “dimenticanza” assieme alla bizzarra proliferazione dei “Capodanno” in Sardegna indebolisce in modo esponenziale la capacità dell’evento di produrre risultati significativi e rischia di sprecare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione. Abbiamo l’impressione che la formula debba essere ripensata in quanto ha perso la capacità di dare propulsione turistica al settore ricettivo e dell’horeca, vanificando l’effetto leva che i “Capodanno” storici della Sardegna avevano garantito in tutti questi anni -chiude il Consigliere nazionale di Forza Italia-.”