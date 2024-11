“Cap d’Any, Gioventù Nazionale esprime profonda preoccupazione”

ALGHERO – Gioventù Nazionale Alghero esprime profonda preoccupazione per i ritardi che stanno compromettendo l’organizzazione del tradizionale evento di Cap d’Any ad Alghero, una manifestazione che -animando la città nel cuore della stagione invernale- rappresenta da anni un momento essenziale per la nostra comunità locale. L’incertezza sullo svolgimento dell’evento non solo minaccia di danneggiare l’economia cittadina, ma priva gli algheresi – e in particolare i giovani – di una fondamentale opportunità di ritrovo e partecipazione.

Il Cap d’Any ad Alghero infatti non è soltanto una festa: è una tradizione radicata che permette alla città di aprirsi al turismo anche in un periodo fuori stagione, offrendo ai giovani, alle famiglie e ai visitatori la possibilità di partecipare gratuitamente a concerti e spettacoli di altissimo livello. È proprio per questo che ci preoccupa il rischio che l’investimento in questa importante manifestazione sia stato trascurato o addirittura dimenticato da un’amministrazione che sembra non comprendere appieno l’impatto positivo e inclusivo che tali iniziative hanno sul territorio.

L’amministrazione comunale deve smettere di vivacchiare alla giornata e deve superare incertezze, litigi e ritardi, assicurando alla città e ai suoi abitanti un Cap d’Any all’altezza delle aspettative. Condividiamo infatti con preoccupazione il timore che un atteggiamento ostile verso i grandi eventi porti a una carenza di iniziative durante il periodo invernale, rendendo Alghero meno vivace e attrattiva. Già in passato, del resto, amministrazioni di centrosinistra hanno trascurato l’importanza del periodo invernale, privando la città di appuntamenti significativi per il turismo e il coinvolgimento della cittadinanza.

Gioventù Nazionale, a nome di una intera generazione di algheresi, chiede quindi con fermezza che venga fatta chiarezza sul futuro del Cap d’Any e che l’amministrazione si impegni a garantire continuità a un evento di grande rilevanza, sia per i cittadini che per l’economia locale.