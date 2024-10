Cantieri lavoro, “Desiree Manca minaccia querele, grillini al potere mettono bavigli”

CAGLIARI – “Le gravi dichiarazioni dell’assessore Manca che minaccia vie legali contro quelle persone che non la pensano come lei in merito al progetto sperimentale di cantieri occupazionali per il reclutamento a tempo determinato di OSS sono francamente inaccettabili e dovrebbero essere immediatamente ritirate” – Ad intervenire a sostegno del coordinatore regionale della Lega Michele Pais sono l’onorevole Alessandro Sorgia e il vice-coordinatore regionale del partito Michele Ennas.

“La democrazia prevede che esiste una parte politica che fa da pungolo e da controllore dell’azione della maggioranza e quindi la Manca democraticamente dovrebbe accettare le critiche e usarle come stimolo a fare meglio. Tipico atteggiamento dei grillini a cui il dissenso piace praticarlo ma non sopportano di subirlo. Nel merito è obiettivo di tutti attuare strumenti che vadano in soccorso alla sanità ma sicuramente c’è il dovere di tutelare chi si trova legittimamente in graduatoria dopo aver superato un concorso con fatica e sacrificio e soprattutto non creare sacche di precariato che mortificano il lavoro e la professionalità dei lavoratori” – concludono Sorgia ed Ennas – “La Manca invece di minacciare inutili querele dovrebbe adoperarsi per costruire strumenti consoni ed efficaci e bene ha fatto Michele Pais a sollevare dubbi. L’assessore accetti le critiche così come lei faceva dai banchi dell’opposizione perché la sua intimidazione non metterà il bavaglio a nessuno. Continueremo come partito ad esserci laddove c’è un’ingiustizia sociale e a sostenere i diritti di chi li ha conquistati col sudore ed impegno. Massima solidarietà e sostegno al segretario regionale della Lega Michele Pais, reo di un reato di opinione che pensavamo non essere più annoverato nel nostro ordinamento penale”.