“Canile ad Alghero, giusta la direzione dell’Amministrazione Cacciotto”

ALGHERO – “Alghero è una città che già da diversi anni sta dimostrando la propria sensibilità e

preoccupazione nei confronti dei cani (e dei gatti) senza padroni e per i quali si sono

costituite varie associazioni che si prodigano quotidianamente per la loro cura. Questa

premessa vuole certamente essere una testimonianza che ha portato la nostra maggioranza

a riflettere in maniera seria ed adeguata sul futuro del canile e dei suoi ospiti a 4 zampe. Il

canile, struttura privata di proprietà dell’Associazione Primavera, è situato all’interno di un

compendio di circa 16 ettari nella zona Pala Pirastru, che può ospitare 450 animali.

Attualmente circa 300 di questi sono riferibili al Comune di Alghero, mentre i restanti sono

di provenienza di molti altri comuni vicini. È attualmente gestito dall’Associazione DNA

Randagio, la quale ha avuto una proroga fino al 31 Luglio 2026 per poter operare. Oggi

l’amministrazione si trova pertanto nella condizione di dover scegliere sul futuro della

struttura e certamente la sensibilità politica della maggioranza è senza dubbio propensa alla

compravendita del canile, sia per poter proteggere in loco i propri animali e sia per poter

migliorare il servizio a loro dedicato attraverso un nuovo bando con requisiti precisi e

migliorativi. Ad oggi l’amministrazione sta procedendo nel verificare la congruità del prezzo

richiesto dalla proprietà per poter scegliere in maniera trasparente e seria come procedere.

Ricordiamo inoltre che il canile algherese ha 2 requisiti che lo rendono raro nel suo genere,

ovvero è sia un canile sanitario che di rifugio. Questo requisito rende la struttura strategica

per tutto il territorio, in quanto garantisce servizi essenziali in un’unica struttura e dunque

senza dover operare in luoghi diversi per le esigenze dello stesso animale. La direzione

dell’amministrazione è corretta ed il percorso che si sta affrontando è sicuramente più lento,

ma allo stesso tempo di prospettiva, e guarda al futuro della comunità non solo algherese,

ma di tutto il territorio circostante”

Giampietro Moro

Beatrice Podda

Europa Verde Alghero