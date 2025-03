“Campo boe, dov’erano Cacciotto e Di Nolfo fino ad oggi?”

ALGHERO – “Le accuse ingenerose di Cacciotto per il Campo boe nei confronti delle forze moderate che lo sostengono creano profonda delusione”, così Forza Italia che spiegano che si tratta di “uno scaricabarile intellettualmente disonesto e politicamente scurrile. È perfettamente inutile che Cacciotto costruisca un atto di accusa scalcagnato nei confronti di chi lo ha preceduto e che oggi è al suo fianco. Ci dica qual è stata la sua posizione allorché l’Assemblea del Parco ha approvato il Triennale delle opere pubbliche in cui era inserito il progetto. Non abbiamo notizia di sue significative prese di posizione in contrario.

“E nemmeno di prese di posizione di Di Nolfo, che oggi si erge a maestrino dopo aver sonnecchiato sia nell’Assemblea del Parco allora, sia in quest’anno di legislatura regionale, nella quale s’è distinto solo per avere amabilmente scopiazzato interventi e proposte di Forza Italia sulla eliminazione della addizionale sui diritti di imbarco. Lavoriamo assieme per migliorare il progetto e creare un clima di condivisione. Ma abbandoni questo dannoso scaricabarile. Sforziamoci di guardare al futuro e di progettare la Alghero dei prossimi decenni”.