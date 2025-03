Campo boe, Cocco: “Cacciotto non cerchi la rissa, serve serietà”

ALGHERO – “Le dichiarazioni del sindaco Cacciotto sul progetto del Campo Boe sono quanto meno contraddittorie. Da un lato, chiede collaborazione, dall’altro cerca colpevoli e attacca il centrodestra. Un atteggiamento poco utile a risolvere un problema complesso che riguarda il futuro della nautica algherese.

Se oggi Cacciotto riconosce che il progetto “non va bene e va rimodulato”, viene da chiedersi: cosa sia stato fatto negli ultimi quattro mesi. Il parere di VINCA della Regione, che ha stravolto il progetto iniziale, è arrivato a novembre e da allora l’amministrazione non sembra essere intervenuta. Le risposte, vaghe, e le novità comunicate ieri in commissione non sono rassicuranti e dimostrano che sulla questione serve la massima serietà.

Se poi il problema è stato la disattenzione della politica, allora va detto chiaramente che tutto il Consiglio Comunale, incluso chi oggi governa, ne è responsabile. Infatti, né il Sindaco né i consiglieri di sinistra presenti nella scorsa consiliatura avevano mai eccepito nulla sul progetto del Parco.

Su questo punto si registra positivamente l’intervento del collega Christian Mulas, che ha richiamato tutti alla coerenza.

La verità è che questa volontà di cercare la rissa sembra più un tentativo di distrarre la propria base elettorale dalle difficoltà che la sinistra sta incontrando, sia a livello cittadino che regionale.

Con Fratelli d’Italia, invece, continuiamo a lavorare concretamente per trovare soluzioni condivise con i comparti economici. Per questo domani, sabato 22 marzo alle ore 10:00, presso la sala conferenze del Polisoccorso in via Liguria 14, abbiamo organizzato un incontro pubblico aperto a operatori del settore, politica e cittadini. L’obiettivo è individuare proposte concrete per una rimodulazione del progetto senza imporre un lockdown del mare di Alghero”.

Alessandro Cocco, Fratelli d’Italia Alghero