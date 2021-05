Campionato Aci Kart, ottimo risultato per Tilloca

ALGHERO – Ancora una grande prova di Luca Tilloca nel Campionato Italiano Aci Karting È stato un bel weekend quello disputato sul Kartodromo di Val Vibrata per la terza prova del Campionato Italiano ACI Karting e prova d’apertura per le categorie Mini Gr.3, 60 Mini, KZN Junior, Under e Over, oltre alle due categorie X30 Junior e Senior per il loro terzo appuntamento.Il risultato è da considerarsi più che positivo per il bravo pilota algherese che, nonostante i due anni di inattività in queste gare, è un pilota sempre molto competitivo e autore di grandi prestazioni.