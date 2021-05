Accesso a Punta Giglio, impegno di Pais

ALGHERO – “Ho chiesto all’Assessore degli Enti Locali, Quirico Sanna, una pronta verifica della situazione e un impegno eccezionale per una soluzione bonaria che consenta la fruizione pubblica di quell’area o soluzioni validamente alternative”, cosi il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais riguardo la questione dell’area sosta ai piedi dell’ingresso per il percorso di Punta Giglio.

“Con l’Assessore Sanna, che ringrazio, c’è una totale condivisione di intenti in tal senso e affronteremo il problema unitamente al Sindaco Mario Conoci già interessato del problema, unitamente alla comunità Algherese. Non c’è, ne ci sarà mai, nessun abbassamento di tensione da parte della Regione su ogni tema che veda coinvolto l’interesse pubblico”. Un chiaro impegno da parte della Regione e pure del Comune riguardo una partita importante che non può non esse gestita direttamente dagli Enti Pubblici titolari della sovranità e responsabilità amministrativa e politica del territorio.

Nella foto l’area parcheggi (ora ridotta) dell’accesso a Punta Giglio